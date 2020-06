Qualifikation für WM-2022 in Katar : DFB-Team startet in einer von zehn Gruppen

Leon Goretzka. Foto: dpa/Marius Becker

Köln Die Uefa hat am Donnerstag Details für die europäische Qualifikation zur Fußball-WM 2022 in Katar bekanntgegeben. Gespielt werden soll in fünf Gruppen mit je fünf Nationen sowie fünf mit je sechs Teilnehmern.

Die europäische Qualifikation zur Fußball-WM 2022 in Katar beginnt mit zehn Gruppen im November 2021. Gespielt wird in fünf Gruppen mit je fünf Nationen sowie fünf mit je sechs Teilnehmern, wie die Europäische Fußball-Union am Donnerstag mitteilte. Die zehn Gruppensieger sind direkt für die Endrunde vom 21. November bis zum 18. Dezember qualifiziert. Die zehn Gruppenzweiten sowie zwei noch nicht qualifizierte Gruppensieger aus der Nations League spielen in Playoffs im März 2022 die weiteren drei europäischen Teilnehmer aus.

Die Auslosung, deren Termin noch offen ist, erfolgt aus sechs Töpfen, eingeteilt nach der Rangliste des Weltverbands Fifa.

(dpa/old)