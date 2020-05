Goretzka will nicht Fürsprecher einer Partei sein : Mit der AfD gibt es eine Partei, „gegen die ich mich klar positioniere“

Goretzka will nicht Fürsprecher einer Partei sein

Nationalspieler Leon Goretzka in der EM-Qualifikation. Foto: dpa/Marius Becker

München Nationalspieler Leon Goretzka hat sich erneut kritisch geäußert, versteht andere Profi-Kollegen aber, dass sie das nicht tun. Darüber hinaus glaubt er aber nicht an langfristige Auswirkungen der Coronakrise auf das Millionengeschäft Profi-Fußball.

Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka hat Verständnis für Profis, die ihre Meinung nicht so offen wie er selbst äußern. „Ich bin mir bewusst, dass es bei Äußerungen zu manchen dieser schwierigen Themen auf Feinheiten und Formulierungen ankommt“, sagte der 25-Jährige Mittelfeldspieler vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München in einem Interview der „Welt am Sonntag“.