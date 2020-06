Politik in Radevormwald : Politik will mehr Schritte gegen Lärm

Der Verkehr auf der westlichen Elberfelder Straße (B 229) verursacht viel Lärm. Besonders die Anwohner in Herbeck und Bergerhof haben darunter zu leiden. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Die Fortschreibung des Lärmaktionsplans ist im Fachausschuss verabschiedet worden. Doch in der Debatte wurde deutlich, dass die Fraktionen sich mehr Maßnahmen zum Schutz der Bürger wünschen.

Die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung haben am Mittwoch mit klarer Mehrheit für die Fortschreibung des Lärmaktionsplans gestimmt. Vorangegangen war eine lebhafte Diskussion über die Lärmbelastung durch Straßenverkehr in der Stadt. Der aktuelle Lärmaktionsplan bezieht sich allerdings nur auf bestimmte Abschnitte der Bundesstraße 229.

Dazu zählt unter anderem der Bereich am westlichen Ortseingang. Armin Barg, Ratsmitglied der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) forderte, dass dort verstärkt Kontollen stattfinden: „Wenn die Fahrer von der Brücke über die Wuppersperre kommen, geben sie tüchtig Stoff und fahren so in den Ort hinein.“ An der Ampel der Kreuzung B 229/L 81 werde dann oft laut angefahren oder mit dem Gaspedal gespielt. „Nur ab und zu werden dort Fahrer von der Polizei rausgewunken“, bemängelt Barg. Mehr Maßnahmen dieser Art wären sinnvoll. Barg plädierte auch für Kreisverkehre an Kreuzungen, etwa an der Einfahrt zur Südstadt oder an der Kreuzung der B 229 mit der Bahnhofstraße. Damit könne man den Verkehrsfluss verbessern.

Info Rade gilt nicht als besonders lärmige Stadt Betroffene Nach den Bewertungskriterien, mit denen der Lärmaktionsplan erstellt wurde, ist Radevormwald nicht übermäßig von Lärm geplagt. In dem als kritischer Bereich geltenden Abschnitt der B 229 in Herbeck und Bergerhof müssen die Anwohner rund um die Uhr mit Schallpegeln über 70 dB(A) leben. Rund 100 Bürger sind betroffen von einem Nachtschallpegel von mehr als 60 dB(A). Das bedeutet, gerade einmal 0,5 Prozent der Bevölkerung von Rade kann als von Lärm betroffen bezeichnet werden.

Bernd Bornewasser erklärte für die Grünen-Fraktion, dass der Plan nicht ausreichend sei: „Er beruht auf einem rein statistischen Bewertungssystem, das nur auf bestimmte Bereiche anwendbar ist.“ Man müsse jedoch die Gesamtsituation betrachten: „Was ist zum Beispiel mit den Einwohnern von Wellringrade an der B 483? Bleiben die außen vor?“ Es sei durchaus möglich, durch politischen Druck auf Landesebene etwas zu bewegen, damit mehr Maßnahmen gegen Lärm möglich seien. Kritik an dem Plan übte auch Petra Ebbinghaus von der Fraktion der Alternativen Liste (AL). Ihrer Meinung nach gebe es zu wenig Konsequenzen für Lärmversursacher. Bornewasser und Ebbinghaus stimmten am Ende gegen die Fortschreibung des Plans.

Naturschutzverbände hatten in ihrer Stellungnahme zu dem Plan gefordert, dass durch Temporeduzierungen, Sperrungen für Schwerlastverkehr und Auftragen von Flüsterasphalt etwas für die lärmgeplagten Bürger getan werde. Der Landesbetrieb Straßenbau und die Verwaltung sehen dafür aber keinen Bedarf beziehungsweise keine rechtliche Grundlage.

Die CDU-Fraktion griff die Idee einer Temporeduzierung auf der Straße dennoch auf. Sie beantragte, dass die Verwaltung prüfen soll, „ob an der westlichen B 229 (Elberfelder Straße von Ortseingang in Herbeck bis zum Südstadtkreuz) eine kontrollierte Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30 in der Nacht (22 bis 5 Uhr) sowie an Sonn- und Feiertagen eingeführt werden“ könne. Damit würde der Berufsverkehr nicht beeinträchtigt und „trotzdem dem berechtigten Interesse der Anwohner in Bergerhof und Herbeck, die entsprechend der Lärmkartierung besonders von Lärmproblemen betroffen sind, Rechnung getragen“, heißt es in der Begründung der Christdemokraten. Der Antrag soll nun im kommenden Verkehrsausschuss behandelt werden.

Gegen die Kritiker des Plans stellte sich Saskia Burgmann (CDU) mit dem Hinweis, dass der Lärmaktionsplan als rechtliche Grundlage wichtig sei. Er gibt unter anderem Anwohnern die Möglichkeit, finanzielle Förderungen für Lärmschutzmaßnahmen zu erhalten. In diesem Zusammenhang wurde gefragt, ob man die Bürger, die in dem betroffenen Bereich leben, nicht durch eine Flyer-Aktion noch einmal auf diese Tatsache hinweisen könne. „So eine Aktion gab es schon einmal“, erklärte der Ausschussvorsitzende Jürgen Fischer (CDU).