Bundestrainer hofft auf Wertewandel : Nachdenklicher Löw hat sein Konzept überarbeitet

München Joachim Löw findet lobende Worte für den Bundesliga-Restart. Seine eigenen Pläne mit der Nationalmannschaft sieht der Bundestrainer dagegen über den Haufen geworfen. Weiterhin hofft er auf einen Wertewandel durch die Coronakrise.

Joachim Löw sitzt im schwarzen Rollkragenpullover in einem Freiburger Hotel und plaudert mal entspannt, mal ernst und nachdenklich über diese merkwürdigen Zeiten. Eigentlich sollte der Bundestrainer derzeit im Trainingsanzug auf einem Platz in Seefeld stehen und die deutsche Nationalmannschaft auf die EM vorbereiten. Tatsächlich hat er seine Arbeit nach einer mehrwöchigen Phase der Neu-Orientierung "wieder aufgenommen", aber eben ganz anders als geplant und "so gut es eben die Situation zulässt", wie Löw bei dfb.tv berichtet.

Mit seinem Trainerstab und DFB-Direktor Oliver Bierhoff habe er trotz der EM-Verlegung auf 2021 "die Vorbereitung mal durchgespielt", erzählt Löw in einem siebeneinhalb Minuten langen Video. Dabei sah er seine ursprünglichen Pläne über den Haufen geworfen. "Wir haben unser Konzept überarbeitet, unsere Philosophie, was wollen wir von der Mannschaft im nächsten Jahr, was sind es für Inhalte und Themen, wie wollen wir uns vorbereiten", sagt er. Welche Änderungen Löw konkret vornehmen muss oder will, verrät er nicht.