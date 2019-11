Weidenfeller schwärmt von Barca-Torhüter : „Ter Stegens Zeit wird kommen“

Köln Marc-André ter Stegen ist seit Jahren Stammtorwart des FC Barcelona. Trotz starker Leistungen im Verein ist der 27-Jährige im DFB-Team nur die Nummer zwei. Ex-Keeper Roman Weidenfeller glaubt, dass ter Stegens Zeit kommen wird.

Der langjährige Dortmunder Torwart Roman Weidenfeller, 2014 in Rio Mitglied des deutschen Weltmeisterkaders, sieht durchaus Chancen, dass Barcelona-Keeper Marc-Andre ter Stegen zur Nummer eins in der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) aufsteigen wird. "Bis zum Sommer ist noch viel Zeit. Wer weiß, was bis dahin noch alles passiert. Auch ter Stegens Zeit wird kommen", sagte Weidenfeller bei t-online.de: "Um erster deutscher Torwart zu werden, muss man manchmal lange warten."