Rekordtransfer : FC Arsenal holt Ivorer Pepe

London Nochmal über 16 Millionen teurer als der vorherige Rekordtransfer. Der FC Arsenal hat sich die Dienste von Flügelspieler Nicolas Pepe einiges kosten lassen.

"Einen starken Flügelspieler zu verpflichten, war unser Hauptziel in dieser Transferperiode", sagte Teammanager Unai Emery: "Nicolas wird uns Tempo, Kraft und Kreativität bringen und die Offensive bereichern."

An Pepe, der in der vergangenen Saison in 38 Ligaspielen 22 Tore für Lille erzielt hatte, waren noch andere Spitzenklubs interessiert. Zu diesen soll angeblich auch der deutsche Rekordmeister Bayern München gezählt haben.