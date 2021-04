Europa League : Arsenal kassiert Last-Minute-Ausgleich – Ajax unterliegt Rom

Düsseldorf Der FC Arsenal musste im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Slavia Prag kurz vor Schluss den Ausgleich hinnehmen. Manchester United gewann souverän in Granada, während Ajax daheim nach Führung gegen Rom verlor. Außerdem siegte Villarreal in Zagreb.

Ex-Sieger Manchester United hat gute Chancen, in der Europa League in das Halbfinale einzuziehen. Der englische Fußball-Rekordmeister gewann das Viertelfinal-Hinspiel beim FC Granada am Donnerstag 2:0 (1:0). Marcus Rashford schloss in der 31. Minute einen Konter nach perfekter Ballannahme zum Führungstor ab, Bruno Fernandes (90.) erhöhte kurz vor Schluss per Foulelfmeter.