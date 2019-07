Klub bestätigt Verhandlungen : Hoffenheims Joelinton vor 55-Millionen-Transfer nach England

Köln/Sinsheim TSG Hoffenheim steht offenbar vor dem nächsten millionenschweren Abgang eines Leistungsträgers. Der Bundesligist bestätigt Verhandlungen, als mögliche Ablöse sind 55 Millionen Euro im Gespräch.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, wird der brasilianische Angreifer Joelinton (22) für die Hoffenheimer Rekordablöse von 55 Millionen Euro in die englische Premier League zu Newcastle United wechseln. „Er steht in konkreten Verhandlungen mit einem Klub aus der Premier League“, sagte 1899-Mediendirektor Christian Frommert am Mittwoch.