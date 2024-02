Nach Finkgräfes Freistoßhammer Hoffenheim rettet mit Last-Minute-Tor Punkt gegen Köln

Der abstiegsbedrohte 1. FC Köln hat vor dem Rosenmontagsumzug seine Fans nur zeitweise in Karnevalsstimmung versetzen können. Das abstiegsbedrohte Team von Trainer Timo Schulz kam am Sonntagabend zu einem 1:1 (0:0) bei der TSG 1899 Hoffenheim und gab den Sieg erst in der Nachspielzeit her. Max Finkgräfe hatte die Gäste mit einem Freistoßtor in der 79. Minute in Führung gebracht. Der eingewechselte Andrej Kramaric glich noch aus (90.+4).