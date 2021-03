Fußball-Idol zieht sich aus sozialen Medien zurück : Henry beklagt Rassismus und „mentale Folter“

Paris Thierry Henry kündigt an, seine Social-Media-Accounts deaktivieren zu wollen. Er setzt damit ein klares Zeichen gegen Rassismus und Mobbing in den sozialen Netzwerken. An seine Rückkehr knüpft die französische Fußball-Legende Bedingungen.

Aus Protest gegen rassistische Beleidigungen im Internet kehrt die französische Fußball-Legende Thierry Henry den Online-Netzwerken den Rücken. "Die schiere Masse an Rassismus, Schikanen und die daraus resultierende mentale Folter sind zu toxisch, um sie zu ignorieren", schrieb der 43-jährige frühere Arsenal-Spieler in einer bei Twitter, Facebook und Instagram veröffentlichten Erklärung. Am Samstag werde er sämtliche Konten von den Plattformen entfernen.

Es sei viel zu einfach, ein Konto in einem der Online-Dienste zu eröffnen und es dazu zu nutzen, anonym andere "zu mobben oder zu belästigen, ohne dass dies Konsequenzen hat", beklagte Henry. "Bis sich das ändert, werde ich meine Accounts auf allen sozialen Plattformen abschalten." Er hoffe auf baldige Verbesserungen.

Henry hat bei Twitter, Facebook und Instagram insgesamt 14,8 Millionen Fans. Die Online-Dienste sehen sich seit längerem dem Vorwurf ausgesetzt, zu wenig gegen Rassismus und andere Formen der Ausgrenzung auf ihren Plattformen zu unternehmen. Erst vor wenigen Tagen hatte sich auch das US-Model Chrissy Teigen unter Verweis auf zu viele negative Kommentare von Nutzern von Twitter verabschiedet.

