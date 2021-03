Nach Sieg der „Zwoten“ gegen RWE : Warum Lumpi einem seiner Spieler wohl bald ein Frühstück spendiert

Düsseldorf Gegen Rot-Weiss Essen erwischte die U23 von Fortuna Düsseldorf einen absoluten Sahnetag. Besonders auffällig agierte Flügelspieler Vincent Schaub. Nach einer Szene musste er aber dennoch einen flapsigen Spruch von Co-Trainer Andreas „Lumpi“ Lambertz über sich ergehen lassen. Was passiert ist.

Andreas Lambertz konnte es kaum glauben. Der Co-Trainer von Fortunas Regionalliga-Fußballern stand vor Vincent Schaub und schaute irritiert. „Hast du heute Morgen nicht gefrühstückt?“, fragte Lambertz den 22-Jährigen nach dem 3:0-Sieg gegen Rot-Weiss Essen scherzhaft. Was den Ex-Profi in Wallung brachte: eine Szene kurz vor dem Ende der Partie. Die „Zwote“ hatte erneut gekontert, der eingewechselte Top-Stürmer Steffen Meuer stand einschussbereit im Strafraum des Favoriten. Schaub brachte allerdings nicht genügend Kraft hinter den finalen Pass, sondern schob RWE-Torwart Daniel Davari die Kugel in die Arme.