Messerattacke in London : Kolasinac schildert den Raubüberfall auf ihn und Teamkollegen Mesut Özil

London Mesut Özil ist in London Opfer eines versuchten Raubüberfalls geworden. Dank des beherzten Eingreifens seines Mitspielers Sead Kolasinac kam der Ex-Weltmeister mit dem Schrecken davon.

Wie gierige Hyänen umzingeln die Angreifer das Auto von Mesut Özil. Mit einem langen Messer bewaffnet rennt einer der beiden Motorradfahrer auf das Fahrzeug zu, Özil schließt schnell die Tür. Doch sein Teamkollege und Freund Sead Kolasinac, auf dem Platz beinharter Defensivspieler, geht in die Offensive. Waghalsig und mutig wie ein Löwe stürmt er dem Angreifer mit bloßen Händen entgegen, schlägt nach ihm und treibt diesen in die Flucht, während Özil den Wagen startet. Alles gefilmt von einer Überwachungskamera.

Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw

Fotos zeigten Özil in Begleitung seiner Frau Amine Gülse vor dem Lokal, in dem der Weltmeister von 2014 laut einer Mitbesitzerin Stammgast ist. Ein Arsenal-Sprecher gab schnell Entwarnung: "Wir haben mit beiden Spielern gesprochen, ihnen geht es gut." Beide sollten bereits am Freitag wieder trainieren. Der Bild-Zeitung zufolge teilte der bosnische Nationalspieler Kolasinac einem befreundeten Fußballer mit: "Mit mir macht man so etwas nicht. Ich habe die Angreifer in die Flucht geschlagen und meinen Mann gestanden."