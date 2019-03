EM-Qualifikation: Portugal und Luxemburg legen Protest wegen fehlender Spielberechtigung ein

Nyon Dem ukrainischen Fußballverband droht Ärger. Die Nationalmannschaft soll einen Spieler eingesetzt haben, der aus Sicht der Gegner nicht hätte eingesetzt werden dürfen.

Der ukrainischen Fußball-Nationalmannschaft droht nach dem erfolgreichen Auftakt in die EM-Qualifikation gegen Europameister Portugal (0:0) und Luxemburg (2:1) Ungemach. Wie die Europäische Fußball-Union (Uefa) am Mittwoch mitteilte, reichten der portugiesische und der luxemburgische Verband Protest gegen die Spielwertungen ein. Grund der Einsprüche ist der gebürtige Brasilianer Junior Moraes, der erst in der vergangenen Woche seinen ukrainischen Pass bekommen hatte und in beiden Partien auflief.