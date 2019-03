EM-Qualifikation im Überblick: Borussen verschenken mit Schweiz Sieg gegen Dänemark

Das Tor zum 3:3: Der Schweizer Keeper Yann Sommer kommt aus dem Tor, aber nicht an den Ball. Foto: AFP/FABRICE COFFRINI

Basel Die Eidgenossen führten schon mit 3:0. Für einen Sieg hat es für die Schweiz gegen Dänemark dennoch nicht gereicht. Drei Borussen spielten von Beginn an. Hier gibt es die Ergebnisse der EM-Quali im Überblick.

Die Schweizer Nationalmannschaft hat einen perfekten Start in die Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft 2020 leichtfertig verspielt und den zweiten Sieg im zweiten Spiel noch aus der Hand gegeben. Die Gastgeber mussten sich am Dienstag in Basel gegen den früheren Europameister Dänemark nach einer 3:0-Führung noch mit einem 3:3 (1:0) zufriedengeben. Die früheren Weltmeister Spanien und Italien dagegen gewannen auch ihre zweiten Gruppenspiele.