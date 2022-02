Qualifikation geschafft : Bayers Wasserballerinnen fahren zur EM

Krefeld Erst miteinander, jetzt gegeneinander: Nach ihrer EM-Qualifikation empfangen die Uerdingerinnen in der Bundesliga am Samstag Spandau 04. Dabei kommt es zum großen Treffen der Nationalspielerinnen.

(lus) Die fünf Wasserballerinnen des SV Bayer Uerdingen 08, die sich bis Sonntag in Bukarest mit der Nationalmannschaft für die Europameisterschaft in Split qualifiziert haben, treffen am Samstag um 16 Uhr im Bundesliga-Heimspiel gegen Spandau 04 auf fünf Kolleginnen aus der deutschen Auswahl.