Ehemaliger Wales-Nationalspieler: Bellamy überholte angetrunken einen Polizeiwagen

Der frühere walisische Nationalspieler Craig Bellamy muss anderthalb Jahre seinen Führerschein abgeben. Er war mit 0,67 Promille Alkohol im Blut in Cardiff am Steuer seines Autos erwischt wurde. Erlaubt sind in Wales nur bis zu 0,35 Promille.