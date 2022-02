EM-Qualifikation : Fünf Bayer-Wasserballerinnen in Bukarest

Die Bayer-Torjägerin will auch in Bukarest treffen. Foto: Mark Mocnik

Krefeld Der SV Bayer Uerdingen 08 stellt Quintett bei der Europameisterschafts-Qualifikation. Zudem ist der Krefelder Coach Georgios Triantafyllou als Co-Trainer bei der deutschen Mannschaft.

(RP) Die deutsche Wasserball-Nationalmannschaft der Damen will sich beim Qualifikationsturnier in Bukarest für die Europameisterschaften im Sommer in Split qualifizieren. Der SV Bayer Uerdingen 08 stellt dafür fünf der 15 Spielerinnen und den Co-Trainer: Aylin Fry, Darja Heinbichner, Marijke Kijlstra, Sinia Plotz, Greta Tadday und Trainer Georgios Triantafyllou.

Für die Wasserballerinnen ist es extrem wichtig sich zu qualifizieren und ein Zeichen zu setzen, dass man die deutsche Nationalmannschaft auch in Zukunft auf dem Schirm haben muss. Aylin Fry und Sinia Plotz äußern sich jedenfalls zuversichtlich. „Beim zurückliegenden Lehrgang waren die ersten Tage durch intensive Schwimmeinheiten sehr anstrengend für uns“, berichtet Aylin Fry. „Dadurch, dass die Spandauer erst am Montag angereist sind, konnte die Mannschaft taktisch nur Kleinigkeiten einstudieren. Ab Montag stand dann Athletik plus zweimal Wasser an – die Mannschaft konnte viel gemeinsam spielen, um als Team zusammenzuwachsen. Ich fand das Training sehr effektiv, da man sich untereinander noch mal besser kennenlernen konnte und sich vor allem spielerisch noch zusammenschweißen konnte.”