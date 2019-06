Fußball-WM der Frauen : USA und Schweden im Achtelfinale

Nizza Titelverteidiger USA und Mitfavorit Schweden stehen bei der Fußball-WM der Frauen unter den letzten 16. Trotz großer Rotation setzten sich die Amerikanerinnen klar gegen Chile durch.

Titelverteidiger USA und Schweden sind ohne Probleme in das Achtelfinale der Frauen-Weltmeisterschaft in Frankreich gestürmt. Die Amerikanerinnen dominierten trotz einer stark veränderten Startelf den WM-Neuling Chile am Sonntag nach Belieben und erreichten mit dem 3:0 (3:0)-Sieg im Pariser Prinzenpark problemlos die K.o.-Runde. Die Tore für die Rekordweltmeisterinnen erzielten die Carli Lloyd (11. Minute/35.), die in der Schlussphase noch einen Foulelfmeter vergab, und Julie Ertz (26.).