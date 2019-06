Fußball-WM der Frauen : Gastgeber Frankreich siegt erneut - Steinhaus gibt Elfmeter nach Videobeweis

Nizza WM-Gastgeber Frankreich darf für das Achtelfinale planen. Die Französinnen profitierten dabei auch vom Videobeweis.

Frankreich hat auch sein zweites Spiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen gewonnen und steht so gut wie im Achtelfinale. Am Mittwochabend gab es in Nizza ein 2:1 (0:0) über Norwegen. Valerie Gauvin (46. Minute) und Eugenie Le Sommer (72., Foulelfmeter) trafen für die Gastgeberinnen. Ein Eigentor von Wendie Renard (54.) bescherte Norwegen den zwischenzeitlichen Ausgleich.