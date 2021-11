WM-Qualifikation : Kuntz und Türkei machen Druck auf Niederlande – Norwegen patzt

Stefan Kuntz. Foto: AFP/OZAN KOSE

Köln Die Türkei und ihr deutscher Trainer Stefan Kuntz wahren durch einen 6:0-Kantersieg gegen Gibraltar ihre Chancen auf die Teilnahme an der Fußball-WM 2022 in Katar. Zittern muss hingegen Norwegen, das ohne Supertalent Erling Haaland nicht über ein 0:0 gegen Lettland hinaus kam.

Trainer Stefan Kuntz hält mit der Türkei den Druck auf Spitzenreiter Niederlande hoch. Die Mannschaft um Kapitän Burak Yilmaz gewann am Samstag in Überzahl mit 6:0 (3:0) gegen Gibraltar und rückte in der Gruppe G mit 18 Punkten bis auf einen Zähler an Oranje heran. Im Rennen um das direkte WM-Ticket trifft die Elftal am Abend (20.45 Uhr) auf Montenegro.

Kerem Aktürkoglu (11.), Halil Dervisoglu (38./41), Merih Demiral (65.), der Ex-Darmstädter Serdar Dursun (81.) und Mert Müldür (84.) trafen für die Kuntz-Elf, die nun mit der um einen Treffer besseren Tordifferenz vor den punktgleichen Norwegern auf Rang zwei liegt. Am Dienstag gastieren die Türken am letzten Spieltag in Montenegro.

Norwegen kam ohne Supertalent Erling Haaland gegen Lettland nicht über ein 0:0 hinaus. Vor dem Anpfiff machten die Skandinavier mit einem Transparent erneut auf die Menschenrechtslage in Katar aufmerksam. Die Norweger treffen in drei Tagen in Rotterdam auf die Niederlande.

Die finnische Fußball-Nationalmannschaft hat die Chance auf ihre erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft gewahrt. Die Mannschaft von Cheftrainer Markku Kanerva gewann in Unterzahl in Bosnien und Herzegowina mit 3:1 (1:0) und rückte auf Play-off-Rang zwei vor.

Vor ihrem letzten Spiel liegen die "Huuhkajat" (Uhus) in der Gruppe D mit elf Punkten einen Zähler hinter Spitzenreiter Frankreich, der am Abend auf Kasachstan trifft und mit einem Sieg vorzeitig das WM-Ticket buchen kann.

(kron/SID)