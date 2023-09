Absage an den DFB Frauen-WM in Mönchengladbach ist vom Tisch

Das finanzielle Risiko sei „zurzeit für uns unüberschaubar und daher ebenfalls nicht verantwortlich zu tragen“, betonte Heinrichs in seinem Schreiben an den DFB weiter. Zudem seien die für die Austragungsorte vorliegenden, ausverhandelten und umfangreichen Vertragswerke von der Stadt in derart kurzer Zeit nicht abschließend bewertbar. Die geprüften Details bedeuteten ein hohes einseitiges Risiko für die Stadt und seien daher zusätzlich ein Hindernis.