Party im Bus : Team Canada landet Internet-Hit mit Shania-Twain-Interpretation

Montpellier Die kanadische Nationalmannschaft hat mit ihrer Bus-Performance einen Internet-Hit gelandet. Auch Interpretin Shania Twain ist begeistert.

Die kanadische Fußball-Nationalmannschaft der Frauen ist sehr gut in dem, was sie tut. Dass der zweimalige Bronzemedaillen-Gewinner Fußball spielen kann, ist klar. Dass aber Karaoke auch zu den Qualitäten der Kanadierinnen gehört, stellten sie nun in einem Video unter Beweis, das der Verband am Donnerstag auf seinem Twitter-Kanal veröffentlichte. Darin singt das Team im Mannschaftsbus den Hit „Man! I feel like a woman“ der kanadischen Sängerin Shania Twain aus dem Jahr 1997. Bis Freitagvormittag wurde der Tweet über 2.000 Mal geteilt. Und Twain ist selbst schwer begeistert und retweetete das Video mit dem Kommentar „Let’s go girls!!“.