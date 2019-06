ZDF : 6,15 Millionen sehen 1:0-Sieg der DFB-Frauen

Mainz Das ZDF darf sich über gute Einschaltquoten bei der Fußball-WM der Frauen freuen. Über sechs Millionen sahen den 1:0-Erfolg der Deutschen gegen Spanien.

Den 1:0-Erfolg der deutschen Fußballerinnen bei der WM in Frankreich gegen Spanien am Mittwoch verfolgten in der Live-Übertragung des ZDF 6,15 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil betrug bei dem 18.00-Uhr-Spiel 29,4 Prozent.