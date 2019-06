Nach Niederlage gegen England : Kurz vor Spielabbruch - Kamerun protestiert nach Videobeweisen

Valenciennes Begleitet von heftigen Protesten der Gegnerinnen aus Kamerun sind Englands Fußball-Frauen ins WM-Viertelfinale eingezogen. Nach mehreren Eingriffen des deutschen Videoreferees Bastian Dankert setzten sich die Britinnen mit 3:0 (2:0) durch.

Einen möglichen Foulelfmeter für England gab Liang Qin (78.) nach Videostudium schließlich nicht. Alexandra Takounda wurde in der achten Minute der Nachspielzeit nach einem rüden Foul an Houghton mit einer Gelben Karten bestraft, auch diese Szene schaute sich Qin wgen eines möglichen Platzverweises in der Review Area nochmals an.