„Schippen drauflegen“ : DFB-Frauen warten auf Achtelfinalgegner

Grenoble Bei der Vorbereitung auf das nächste Spiel konzentriert sich das deutschen Nationalteam zunächst auf sich selbst. Und das nicht ganz freiwillig: Weil auch die besten Tabellendritten weiterkommen, gibt es viel Raum für Rechenspiele.

Seit Dienstag bereitet sich das deutsche Team nun auf sein Achtelfinal-Spiel am Samstag in Grenoble vor. Das Mannschaftshotel liegt im ruhigen Kurort Uriage-les-Bains, das Trainingsgelände vor malerischem Alpenpanorama wenige Kilometer entfernt in Gières. Nach einer Indoor-Krafteinheit am Mittwochvormittag stand am Nachmittag bei Bilderbuchwetter das erste Training des Teams auf dem Platz in Gières an.