Kuss-Skandal Hermoso stellt Anzeige gegen Rubiales

Der Verband kündigte in dieser Woche an, in den kommenden Tagen eine ganze Reihe von Maßnahmen ergreifen zu wollen, „um die Führung des Verbandes zu verbessern und den verursachten Schaden so weit wie möglich zu beheben“, hieß es in einer Mitteilung. Rubiales' Verhalten spiegele nicht die Werte der spanischen Gesellschaft wider, er habe dieser und dem spanischen Fußball „enormen Schaden“ zugefügt. Welche Folgen der Kuss-Skandal konkret haben könnte, blieb unklar.