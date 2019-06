Kritik an Umsetzung : Videobeweis sorgt für Unmut bei den DFB-Frauen

Kritik an Umsetzung

Grenoble Premiere bei einem WM-Spiel der deutschen Fußballerinnen: Gleich zweimal kommt der Videobeweis im Achtelfinale gegen Nigeria zum Einsatz - und sorgt für viel Unmut. Doch die DFB-Frauen ließen sich nicht aus der Ruhe bringen.

Martina Voss-Tecklenburg versuchte es mit sanftem Druck. Die Fußball-Bundestrainerin verband ihre Forderung hinsichtlich des Videobeweises mit einem abschwächenden "vielleicht". "Die vielen Unterbrechungen sind emotional schwierig", sagte "MVT" nach den Aufregern im WM-Achtelfinale gegen Nigeria (3:0): "Vielleicht kommen wir in einen Prozess, bei dem alles ein bisschen schneller geht - die Kommunikation und die Entscheidung."

Dabei hatte der zweimalige Weltmeister in seinem ersten K.o.-Spiel bei der Endrunde in Frankreich noch Glück. Zweimal "gewann" die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Grenoble den Videobeweis. Beide Szenen waren von großer Bedeutung, schließlich ging es um die ersten beiden Treffer.