Vorrundenbilanz : Diese Regel sorgt bei der Frauen-WM für Ärger

Grenoble Interessante und spannende Spiele, tolle Tore, super Stimmung. Doch bei der Frauen-WM in Frankreich gibt es auch ein Ärgernis. Eine neue Regel für die Torhüterinnen bei Elfmetern macht den Betroffenen zu schaffen.

Die Gruppenphase ist mit den letzten vier Partien abgeschlossen. 36 von insgesamt 52 Spielen der Fußball-WM sind absolviert. Die Frauenfußball-Fans erlebten in den ersten 13 Turniertagen in Frankreich eine gute Organisation, viele unterhaltsame Spiele auf hohem Niveau. Und es bewahrheitete sich, dass die internationale Spitze breiter geworden ist. „Es gab viele enge Spiele und einige Überraschungen. Ich denke, dass sich das in der K.o.-Runde noch verstärken wird“, bilanzierte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

Zuschauer: Das Interesse in Frankreich ist beachtlich, auch wenn kein WM-Rekord in Sicht ist. Zu den 36 Vorrundenspielen kamen insgesamt 665.921 Zuschauer. Das entspricht einem Schnitt von 18.498 Besuchern pro Partie. Der Zuschauerschnitt wird mit den K.o.-Spielen noch steigen, zumal die Halbfinals und das Finale in Lyon laut Fifa bereits ausverkauft sind. Am meisten Fans sahen die Partie von Titelverteidiger USA gegen Chile (45 594) im Pariser Prinzenpark, sogar einige Hundert mehr als das Eröffnungsspiel von Gastgeber Frankreich gegen Südkorea an selber Stelle. Nur 8009 Zuschauer lockte das Duell Kamerun - Neuseeland. Es war eine von zwei Partien mit weniger als 10.000 Besuchern.