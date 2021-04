Erstmals eine Frau als Assistentin : Schiedsrichter Brych und Siebert von der Uefa für die EM nominiert

Berlin Felix Brych und Daniel Siebert stehen auf der Schiedsrichterliste der UEFA für die Fußall-Europameisterschaft. Insgesamt benannte der europäische Fußball-Verband 19 Unparteiische für das Kontinentalturnier im Sommer.

Darunter ist auch den Argentinier Fernando Rappallini, wie die UEFA am Mittwochabend mitteilte. Für den 45-jährigen Brych aus München ist es der zweite Einsatz bei einer EM nach 2016 in Frankreich, für den neun Jahre jüngeren Berliner Siebert ist es das erste große Turnier als Schiedsrichter.

Vom 7. Juni an werden alle Referees ein EM-Camp in Istanbul beziehen. Über die Einsätze bei den 51 Partien zwischen dem 11. Juni und 11. Juli in möglicherweise zwölf Ländern wird von der UEFA kurzfristig entschieden.