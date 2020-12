Was der Freitag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Uwe Rösler (li.) mit Shinta Appelkamp. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Die heiße Phase der Vorbereitung auf die anstehende englische Woche hat begonnen. Da nun vier Spiele innerhalb von elf Tagen warten, wird Chefcoach Uwe Rösler das Training dosieren; am heutigen Freitag gibt es daher nur eine Vormittagseinheit. Morgen geht es dann nach Karlsruhe, wo am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den KSC gespielt wird.

So ist es um das Personal bestellt Das Training auf dem weiß gefrorenen Platz an der Arena hat Leonardo Koutris richtig Spaß gemacht, versichert der 60-Prozent-Grieche-und-40-Prozent-Brasilianer (so seine eigene Einschätzung). Der Linksverteidiger scheint fit für seinen ersten Einsatz im Zweitligateam. Am Donnerstag trainierten auch die zuletzt angeschlagenen Kevin Danso und Shinta Appelkamp wieder voll mit der Mannschaft. Ihrem Einsatz in Karlsruhe steht offenbar nichts mehr im Wege.

Das haben wir heute im Angebot Am Samstag ab 11 Uhr hält Fortuna die erste digitale Mitgliederversammlung in ihrer 125-jährigen Geschichte ab – wir erklären, wie das technisch funktioniert und warum niemand Angst vor einem Computer-Fiasko haben sollte. In unserer Rubrik „Senf drupp“ widmet sich Antenne-Moderatorin und Ex-Venetia Claudia Monréal ebenfalls der Versammlung und der dabei anstehenden Aufsichtsratswahl.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 11. Dezember, herzlichen Glückwunsch also an Manfred Krafft! Der frühere Erfolgsspieler Fortunas, der später die Amateure trainierte und auch kurzzeitig als Interimscoach der ersten Mannschaft arbeitete, feiert heute seinen 83. Geburtstag.

Als Krafft ein Jahr alt wurde, war es übrigens ganz und gar nicht der Tag des Hamborner Schiedsrichters Müller. Er war für Fortunas Gauligaspiel gegen Neuling Rot-Weiss Essen angesetzt, pfiff aber die erste Hälfte beim Stande von 3:0 (Tore durch Pickartz, Albrecht und Schubarth) vier Minuten zu früh ab. Als es zur zweiten Hälfte wieder auf den Platz ging, vergaß Müller auch noch seine Pfeife in der Kabine, so dass er noch einmal zurücklaufen musste. An Fortunas Erfolgsweg änderte das Chaos nichts: Nach einem weiteren Treffer von Pickartz siegten die Düsseldorfer 4:1.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Freitag arbeiten unsere Fortuna-Reporter im Homeoffice und unterwegs mit Volldampf. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

