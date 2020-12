Gegen das Klischee : Fortunas Koutris hat es bei der Arbeit am liebsten kalt

Leonardo Koutris nimmt einen Schluck aus der Pulle. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Der deutsche Winter kann den Griechen mit brasilianischen Wurzeln nicht schrecken. Hauptsache, der 25-Jährige kann endlich wieder Fußball spielen. „Ich bin bereit“, sagt er an die Adresse von Trainer Uwe Rösler.

Leonardo Koutris ist das beste Beispiel dafür, dass man sich niemals von Vorurteilen oder Klischees leiten lassen sollte. Im Gespräch mit unserer Redaktion hatte Fortunas Linksverteidiger kürzlich erklärt, dass er sich zu 60 Prozent als Grieche und (seiner Mutter wegen) zu 40 Prozent als Brasilianer fühle. Kein Typ für den deutschen Winter, sollte man da also meinen – doch von wegen. „Als ich heute früh auf den Trainingsplatz kam, war dort alles weiß gefroren“, berichtet der 25-Jährige. „Erst habe ich gedacht: Was ist das denn? Aber dann fand ich’s klasse. Ich liebe es, wenn es bei der Arbeit kalt ist. In Griechenland war es mir meist viel zu heiß. Das ist zwar herrlich, wenn man im Urlaub an den Strand geht, aber zum Arbeiten ist das nichts.“

Foto: Frederic Scheidemann 7 Bilder Koutris endlich im Fortuna-Trikot auf dem Platz

Und die Arbeit macht Koutris gerade so richtig Spaß. Zwar verlor er am vergangenen Sonntag sein Comebackspiel nach langer Kreuzbandrisspause mit Fortunas Zweitvertretung gegen Schalkes U23 0:1, „doch es tat unheimlich gut, wieder auf dem Platz zu stehen“, betont er. „Als der Schiedsrichter anpfiff – das war schon ein großartiges Gefühl. Es war ein besonderer Moment – nach fast zehn Monaten konnte ich endlich wieder das tun, was ich am meisten liebe.“ Und so war er dann mit seinem Auftritt auch trotz der Niederlage recht zufrieden.

Der griechische Nationalverteidiger fühlt sich fit, das Knie bereitet ihm keine Probleme mehr. „Alle hier haben einen Superjob gemacht, Doc, Physios, Trainerteam, alle. Ich weiß noch nicht, ob es in der Zweiten Liga schon für 90 Minuten reicht, aber das muss ohnehin der Trainer entscheiden“, sagt Koutris. „Ich jedenfalls bin bereit, gern schon am Sonntag in Karlsruhe.“ Noch habe Rösler nicht mit ihm darüber gesprochen, „aber das werden wir schon sehen“.

Foto: Frederic Scheidemann 13 Bilder So könnte Fortunas Startelf in Karlsruhe aussehen