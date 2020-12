Was der Mittwoch bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Der frustrierte Sepp Maier am 9. Dezember 1978. Foto: Horstmüller/HORSTMÜLLER GmbH

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Ein freier Tag wird in den kommenden zwei Wochen bis Weihnachten ein großer Luxus sein, denn alle drei Tage steht ein Pflichtspiel an. Deshalb werden die Profis den heutigen freien Mittwoch sicher besonders genießen.

So ist es um das Personal bestellt Wie schon tags zuvor trainierten die leicht angeschlagenen Shinta Appelkamp und Kevin Danso auch am Dienstag individuell. Die Hoffnungen bei Fortuna sind jedoch groß, dass beide am Donnerstag wieder voll einsteigen können. Florian Hartherz machte nach seiner Achillessehnenverletzung erneut etliche Übungen mit der Mannschaft und wird sein Pensum weiter steigern.

Das haben wir heute im Angebot Ilja Ludenberg gibt seinen Senf drupp – im Rahmen unserer Kolumnenreihe befasst sich der langjährige Obmann der Zweitvertretung, Scout und Stadiensprecher mit der sportlichen Lage, aber auch mit der anstehenden Aufsichtsratswahl. Über diese halten wir Sie zudem mit dem zweiten Teil unserer Vorstellungsserie der insgesamt 13 Kandidaten auf dem Laufenden.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 9. Dezember. Ein Datum, an das sich neben den Düsseldorfer Fans sicher auch viele Anhänger des FC Bayern München erinnern – Letztere allerdings leidvoll. Denn am 9. Dezember 1978, vor genau 42 Jahren, musste der deutsche Rekordmeister bei Fortuna die bis heute höchste Auswärtsniederlage seiner Bundesligageschichte hinnehmen.

Klaus Allofs, heute Vorstand für Fußball, Entwicklung, Kommunikation und CSR, brachte die Gastgeber im mit 26.000 Zuschauern leider nur mäßig gefüllten Rheinstadion schon nach 60 Sekunden in Führung. Zwar gelang Klaus Augenthaler der Ausgleich, doch in der Folge stellten erneut Allofs, Wolfgang Seel, Emanuel Günther (je 2) und Gerd Zimmermann das Ergebnis auf 7:1. Das Foto des entsetzten Sepp Maier vor der Anzeigetafel (siehe oben) ging um die Welt.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am trainingsfreien Mittwoch sind unsere Fortuna-Reporter wieder am Ball. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

