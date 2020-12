Was der Donnerstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Kevin Danso (li.) und Shinta Appelkamp. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Als Vollprofis werden sich die Düsseldorfer Kicker am trainingsfreien Mittwoch sicher keinen Feiertagsspeck angefuttert haben. Aber falls doch, so müsste derjenige heute Vormittag bei der Trainingseinheit dafür büßen, die die letzte Vorbereitung auf das Sonntagspiel beim Karlsruher SC (13.30 Uhr) einläutet.

So ist es um das Personal bestellt Prinzip Hoffnung: Bei Fortuna sind alle gespannt, ob die zuletzt leicht angeschlagenen Kevin Danso und Shinta Appelkamp das volle Mannschaftsprogramm auf dem Trainingsplatz mitmachen können. Für Florian Hartherz gilt das sicher noch nicht, er tastet sich nach seiner Achillessehnenverletzung ebenso heran wie – ein paar Stufen weiter zurück und noch individuell – Emmanuel Iyoha nach seinem Pfeifferschen Drüsenfieber.

Das haben wir heute im Angebot Es geht auf die Zielgerade des Fußballjahres – und deshalb haben wir einmal einen Blick darauf geworfen, wie erfolgreich sich Fortuna in den vergangenen fünf Jahren in die Weihnachtspause verabschiedet hat. Zudem bringen wir den dritten und letzten Teil der Kandidatenvorstellung für die Aufsichtsratswahlen am Samstag.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 10. Dezember – vor 81 Jahren das Datum eines kuriosen Fortuna-Spiels. Es ging vor 10.000 Zuschauern am Flinger Broich um den Einzug ins Viertelfinale des Tschammer-Pokals, Vorgänger des heutigen DFB-Pokals. Gast der Düsseldorfer war Tennis Borussia Berlin, und die „Veilchen“ erwiesen sich lange Zeit als harte Nuss.

Obwohl ihr früh verletzter Mittelstürmer zur Pause in der Kabine bleiben musste (Wechsel gab es damals noch nicht), verkürzten die Berliner auf 1:2, und erst Nationalverteidiger Paul Janes erlöste Fortuna in der 68. Minute mit seinem Foulelfmeter zum 3:1. Das wiederum ließ bei TeBe offenbar einige Sicherungen durchbrennen, denn es kam zu zwei Platzverweisen, so dass die Gäste nach einer weiteren Verletzung nur noch mit sieben Mann auf dem Feld standen. So hieß es am Ende 8:1 für Fortuna.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Donnerstag halten unsere Fortuna-Reporter wieder Augen und Ohren für sie offen. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(erer, gic, jol)