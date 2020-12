13 Kandidaten - Teil 3/3 : Wer sich für Fortunas Aufsichtsrat bewirbt

Das Podium bei der Mitgliederversammlung 2019. In diesem Jahr muss virtuell getagt werden. Foto: Falk Janning

Serie Düsseldorf Am Samstag findet Fortunas Mitgliederversammlung statt – allerdings nur digital. Gewählt wird trotzdem. 13 Kandidaten stehen für den Aufsichtsrat zur Wahl. Wir stellen sie in einer dreiteiligen Serie vor. Zum Abschluss: Simon Chaudhuri, Thomas Neuhäuser und Christian Schwenger.

Am Samstag ab 11 Uhr beginnt die Mitgliederversammlung bei Fortuna – virtuell. Die Corona-Pandemie hat natürlich auch hier Auswirkungen. Dennoch wird die Wahl des Aufsichtsrats turnusmäßig durchgeführt. Der Wahlausschuss, bestehend aus den fünf von den Mitgliedern gewählten Thomas Bollien (Vorsitzender), Ralf Gröter-von Gloeden, Maurizio Dell'Abate, Christian Köker und Günter Karen-Jungen, hat 13 Kandidaten zugelassen. Wir stellen alle in einer dreiteiligen Serie vor.

Drei Mitglieder des Aufsichtsrates wurden vom Wahlauschuss bestellt, eines vom Sportausschuss: Dieter vom Dorff, Martina Voss-Tecklenburg, Lutz Granderath und Peter Frymuth. Die restlichen fünf werden am Samstag direkt von den Klubmitgliedern per Abstimmungstool gewählt.

Die zuletzt gewählten Reinhold Ernst und Ignacio Ordejón-Zuckermaier stellen sich nicht zur Wiederwahl – im Gegensatz zur derzeitigen Aufsichtsratsspitze Björn Borgerding und Sebastian Fuchs, sowie Dirk Böcker, die erneut kandidieren werden. Diese drei gehören dann auch zu den vom Wahlausschuss empfohlenen sechs Kandidaten. Ebenfalls eine Empfehlung haben bekommen: Martin Keulertz, Horst Peters und Rainer Schäfer.

Natürlich handelt es sich dabei nur um eine Empfehlung, die Mitglieder sind in ihrer Wahl komplett frei. Das galt für Tim Greiner-Mai, Jan Peter Hahn, Sven Jürgensen und Jochen Riegel, die wir im zweiten Teil unserer Serie zu Wort kommen ließen. Und auch diese drei Kandidaten, die wir zum Abschluss unserer Serie vorstellen, stehen zur Auswahl:

Simon Chaudhuri, Mitglied seit 2001. Im Fragebogen, den alle Kandidaten ausgefüllt haben, stellt er sich so vor: „Als Kind indischer Einwanderer bin ich am 16.Oktober 1978 geboren und im Düsseldorfer Norden aufgewachsen. Ich bin verheiratet und stolzer Vater von zwei Töchtern. Beruflich bin ich als Direktor für Digitalisierungsprojekte bei Thyssen-Krupp tätig. Bereits seit 30 Jahren bin ich leidenschaftlicher Fortuna Fan und fast 20 Jahre Vereinsmitglied.“ Warum kandidieren Sie für den Aufsichtsrat von Fortuna Düsseldorf und was qualifiziert Sie für dieses Mandat? „Fortuna ist meine große Leidenschaft! Bisher habe ich das stetige Auf und Ab, sowohl im sportlichen Bereich, als auch in Führungskreisen als Fan und Außenstehender miterlebt. Nun möchte ich meinen Beitrag zur Stabilisierung und Weiterentwicklung des Vereins in den Kernbereichen Digitalisierung und Internationalisierung leisten.“ Den kompletten Fragebogen gibt es hier.

Thomas Neuhäuser, Mitglied seit 2011. So stellt er sich vor: „Vor 40 Jahren bin ich im Herzen Düsseldorfs geboren und unweit des Carlsplatzes aufgewachsen – und tief im Herzen trage ich meine Fortuna. Erst im 36er im Rheinstadion, dann am Flinger Broich und heute in der Arena. Unvergessen sind mir Auswärtsspiele wie das bittere 0:3 in Teveren, das legendäre Karnevalsduell in der Grotenburg oder natürlich das Relegationshinspiel im altehrwürdigen Berliner Olympiastadion, die mir – im fußballerischen Freudentaumel und manchmal auch in ihrer ganzen Brutalität und emotionalen Einzigartigkeit – verdeutlicht haben: Dieser Verein ist mehr als ein Fußballklub, Rot-Weiß ist einmalig. Als gebürtiger Düsseldorfer bin ich meiner Heimatstadt über die Jahre privat und beruflich treu geblieben. Durch meine mehr als 20-jährige Tätigkeit im Dienst der Landeshauptstadt bin ich bestens in Verwaltung und Politik vernetzt. Derzeit arbeite ich als stellvertretender Büroleiter des Oberbürgermeisters und bin städtischer Projektleiter für die EURO2024, in der auch wir in unserer schönen Stadt Gäste aus ganz Europa erwarten dürfen.“ Warum er kandiert und was ihn qualifiziert? „Sicher, „Stolz“ ist ein großer und bisweilen inflationär genutzter Begriff. Im Fall von Fortuna trifft es zu: Bei meiner Kandidatur für den Aufsichtsrat verspüre ich genau dieses Gefühl. Und gleichzeitig bin ich mir der Bedeutung dieser bevorstehenden Aufgabe sehr wohl bewusst: Der Aufsichtsrat ist ein wichtiges Kontrollgremium des Vorstands, er ist kein Schattenvorstand und darf dies auch nicht sein.“ Den kompletten Fragebogen gibt es hier.