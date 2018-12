Fortuna-Stürmer in der Kritik: Lukebakio bringt alle gegen sich auf

Düsseldorf Fortunas Trainer Friedhelm Funkel ärgert sich in Bremen nicht nur über das 1:3. Das Verhalten seines Stürmers bringt ihn auf die Palme.

Friedhelm Funkel hat wegen Fortunas prekärer Lage am Tabellenende der Fußball-Bundesliga Sorgen genug. Umso stärker verhagelte es dem Cheftrainer die Laune, dass er sich am Freitagabend nicht nur um die sportlichen Aspekte der 1:3-Niederlage beim SV Werder Bremen kümmern, sondern auch noch den Kindergärtner spielen musste. „So was geht nicht“, kommentierte Funkel mit Blick auf seinen Angreifer Dodi Lukebakio. „Wir werden ernste Worte mit ihm reden. Nach dem 1:1 muss er den Ball rausrücken, was ist das denn für eine Aktion?“