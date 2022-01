Panne bei Bezahlsender beim Bremen-Spiel : Darum guckten viele Fortuna-Fans bei „Sky“ in die Röhre

München/Düsseldorf Diese Unterbrechung war so nicht geplant – während der Partie zwischen Werder Bremen und Fortuna verpassten die Zuschauer bei „Sky Go“ einige Minuten vom Spiel und bekamen stattdessen Werbung zu sehen. Was der Bezahlsender zu der peinlichen Panne sagt.

So mancher Zuschauer dürfte am vergangenen Samstag etwas verwundert bis verzweifelt auf sein mobiles Gerät geblickt haben. Denn ohne Vorwarnung wurde plötzlich die Partie zwischen dem SV Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf unterbrochen, und über Mobiltelefon, Tablet oder Laptop flimmerte plötzlich – Werbung. Verzweifeltes Klicken auf dem Bildschirm oder ein Neustart des Angebots brachten nicht unmittelbar Linderung. Erst nach quälend langen zwei Minuten war der Spuk vorbei.

Zu allem Überfluss für die Fortuna-Fans: Die drei Tore von Werder wurden in allen nur erdenklichen Perspektiven ohne Störung gezeigt. Bereits am Freitag soll es laut „Bild“ bei der Partie Dresden gegen den HSV zu einer ähnlichen Situation gekommen sein. Die Panne dauerte kurz vor Spielende satte drei Minuten.

Auch schon in der Vergangenheit ist es immer mal wieder zu Vorfällen dieser Art bei „Sky“ gekommen, und auch schon da waren Fortuna-Fans davon betroffen. So hatte es beim Spiel zwischen Nürnberg und F95 Irritationen gegeben. Das lief am Anfang auf Kanal Sky Sport 4, am Ende wechselte die Übertragung aber auf Sky Sport 8. Der Grund liegt darin, dass die Zweitligaspiele am Samstag in dieser Saison erst um 13.30 Uhr beginnen (vorher 13 Uhr), und dass um 15.25 Uhr schon die Übertragungen der Bundesliga-Einzelspiele starten.