So werden die Spieler genannt : Was sich hinter den Spitznamen bei Fortuna verbirgt

Düsseldorf Sie heißen „Cello“, „Flo“ und „Zimbo“ – viele Fortuna-Profis tragen einen Spitznamen. Einige haben den selbst ausgewählt, bei anderen hat sich das mit den Jahren so ergeben. Einer war sogar „Pate“ für ein Kurzzeit-Maskottchen des Vereins.

Bei anderen steckt eine sehr persönliche Geschichte dahinter. Matthias Zimmermann wurde in seiner Jugend eigentlich „Matze“ genannt, heute kennen ihn viele nur als „Zimbo“. „Dabei war Zimbo der Spitzname meines Bruders, ich war Matze. Als Christian gestorben ist, haben mich seine Freunde plötzlich Zimbo genannt, das hat sich dann mit den Jahren verfestigt. Ich trage diesen Spitznamen voller Stolz.“ Kostenpflichtiger Inhalt Die Rede ist von seinem älteren Bruder. Der war 2011 bei einem Kreisligaspiel auf dem Platz zusammengebrochen und starb an Herzversagen.

In der Geschichte von Fortuna gab es schon einen Spieler mit dem Spitznamen „Zimbo“ – Gerd Zimmermann. Der Vorstopper galt als kompromisslos bei seiner Arbeit, ein rustikaler Vertreter seines Fachs. In den Anfängen wurde er „Zimmi“ genannt, später etablierte sich dann „Zimbo“. Kostenpflichtiger Inhalt Der Name war auch die Vorlage für den zweiten Versuch in der Geschichte von Fortuna, ein Maskottchen zu etablieren. Aber das ist eine andere Geschichte.