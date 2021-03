Was der Montag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Fortunas Marcel Sobottka. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Erst einmal nicht viel – Cheftrainer Uwe Rösler hat seinem Personal drei freie Tage verordnet. Erst morgen versammelt sich der Kader wieder auf dem Übungsgelände im Arena-Sportpark.

So ist es um das Personal bestellt Nach seiner erfolgreichen Knieoperation am Montag kam Thomas Pledl beim Testspiel am Freitag gegen den SC Verl (2:2) schon wieder auf Krücken zu Besuch. Spielen wird er in den nächsten acht Monaten allerdings nicht können. Den übrigen Angeschlagenen wie Shinta Appelkamp und Emmanuel Iyoha (beide mit Muskelverletzungen) werden die freien Tage sicher gut tun.

Das haben wir heute im Angebot Wir starten mit der Auflösung unserer großen Trainerumfrage: Wer ist der beste Coach der Vereinsgeschichte? Anschließend blicken wir darauf, auf welche Spitznamen die Fortuna-Spieler hören. Wissen Sie zum Beispiel, wieso Marcel Sobottka nur „Cello“ genannt wird?

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 29. März. Wir reisen zurück ins Jahr 1931. Damals absolvierte Fortuna gegen den Kölner BC einen Freundschaftskick im Sinne des Jugendopfertages. Der Frühling hatte Einzug in Düsseldorf gehalten. Bei herrlichstem Wetter bestritt Fortuna ein Freundschaftsspiel gegen den Kölner BC. Die Partie stand ebenso wie viele weitere Spiele an diesem Sonntag im Zeichen des Jugendopfertages. Die Einnahmen dieser Spiele flossen komplett in den Jugendfond des Westdeutschen Spielverbandes.

Fortuna hatte noch schwere Beine vom Vortag, als sie vor 10.000 Zuschauer auf dem TuRU-Platz den FV Neuendorf in einem Gruppenspiel um die Westdeutsche Meisterschaft mit 4:2 besiegt hatte. 1200 Fans hatten sich trotz des guten Wetters, dem zweiten Spiel innerhalb von 24 Stunden und an einem verkaufsoffenen Sonntag am Flinger Broich eingefunden.

Foto: Horstmueller/HORSTMUELLER GmbH 17 Bilder Das sind die besten Fortuna-Trainer aller Zeiten

Bereits nach zwei Minuten musste Willi Pesch hinter sich greifen – klarer Fall von Frühjahrsmüdigkeit. Doch der Hallo-Wach-Effekt hatte seine Wirkung nicht verfehlt. Bereits zehn Minuten später glich Ernst Albrecht die Partie aus. Fortuna war fortan tonangebend und ging nach einer Maßflanke von Kobierski bereits in der 20. Minute durch Nachwuchsmann Laenen in Führung.

Bis zur 60. Minute war es eher einer lauer Kick. Die Strapazen des Vortages waren allgegenwärtig. Eher aus dem Nichts wurde das Spiel wieder wach geküsst. „Heini“ Köhler flankte millimetergenau auf Hochgesang – 2:1 für die Flingerer. Nun übernahmen die Domstädter das Spielgeschehen. Vom Innenpfosten prallte ein Schuss des Kölners Metzger am verdutzten Willi Pesch vorbei zum 3-2 ins Düsseldorfer Netz. Fortuna besann sich erneut ihrer Stärken und stellte durch einen verwandelten Handelfmeter durch Hochgesang den alten Torabstand wieder her.

Gleich zweimal durften die Fortuna an dem vorösterlichen Wochenende den Platz als 4-2 Sieger verlassen. Es gibt wahrlich ergebnistechnisch schlechtere Wochenenden im der Historie der Düsseldorfer.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Montag halten unsere Fortuna-Reporter für Sie Augen und Ohren offen. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung? Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(gic, jol, pab)