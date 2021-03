Nach Stürmer Steffen Meuer : Nächster Spieler verlässt Fortuna in Richtung Gladbach

Düsseldorf Seit anderthalb Wochen steht fest, dass Stürmer Steffen Meuer im Sommer zu Borussia Mönchengladbach wechselt. Dort trifft er einen alten Bekannten wieder: Denn auch ein anderer Fortune folgt dem Lockruf der „Fohlen“.

„Wir haben ,Lofo‘ vor drei Jahren aus Aachen geholt. Er hat eine sehr gute Zeit in Düsseldorf erlebt, aber noch nicht das Level erreicht, um aktuell bei Fortuna einen Lizenzspielervertrag zu erhalten“, sagte Schaefer. „Er hatte in den letzten Jahren mehrfach die Gelegenheit, sich bei den Profis zu zeigen. Wir glauben, dass ihm eine weitere Saison im intakten Umfeld unserer U23 gutgetan hätte. Aber er hat sich für ein lukratives Angebot der zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach entschieden.“

In seinen drei Jahren am Flinger Broich absolvierte Lofolomo zunächst 22 Partien für die U19 in der A-Junioren-Bundesliga und kommt bislang auf 40 Regionalliga-Einsätze für die „Zwote“. Ein Treffer gelang ihm in dieser Zeit, aber als Torjäger ist der 20-Jährige ohnehin nicht bekannt. Lofolomos Spielweise zeichnet sich durch ein starkes Zweikampfverhalten und viel Leidenschaft aus.