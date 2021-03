Forderung der Fans : So sollte Fortuna in der Trainerfrage handeln

Uwe Rösler. Foto: Frederic Scheidemann

Interaktiv Düsseldorf Wir haben unserer Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen gefragt, wie Fortuna in der Trainerfrage handeln sollte. Über 1500 Stimmen wurden abgegeben. Und das Ergebnis ist eindeutig. Wie es lautet.

An diesem Wochenende steht bei Fortuna kein Training auf dem Programm. Trainer Uwe Rösler fordert von seinen Spielern – völlig neutral konnotiert – einen „Brainwash“. Sie sollen die Köpfe freibekommen. Anschließend will man sich auf die kommenden Wochen vorbereiten. Im April stehen fünf Partien an, insgesamt sind noch acht Ligaspiele zu absolvieren. In diesen wird es darum gehen, sich möglich achtbar aus der Saison zu verabschieden.

Die Frage ist: Mit oder ohne Rösler? Wir haben unseren Leserinnen und Leser diese Frage gestellt. Über 1500 Stimmen wurden abgegeben. Und das Ergebnis ist eindeutig. Fortuna sollte sich von ihrem Trainer trennen. Aber erst am Saisonende. 56 Prozent der Leserinnen und Leser plädieren für die Variante, dass die Düsseldorfer den Vertrag mit Rösler am Ende dieser Saison auslaufen lassen. 35 Prozent sind gar für eine sofortige Beurlaubung des 52-Jährigen. Lediglich neun Prozent sind für eine Vertragsverlängerung.

Eine repräsentative Umfrage ist dies natürlich nicht. Der Trend unter den Fans geht aber deutlich in Richtung Neuanfang – und zwar ohne Uwe Rösler. Der hat aber noch nicht aufgegeben. Er will in den kommenden Wochen versuchen, das Maximum aus seiner Mannschaft herauszuholen. „Wir werden uns Anfang nächster Woche zusammensetzen und uns neue Ziele setzen“, sagte Rösler. „Ich setze mir lieber kurzfristige Ziele. Bald fängt der April an, dort haben wir fünf Spiele. Jeder soll sich darüber Gedanken machen, was er in diesem Monat erreichen will – sowohl individuell als auch mannschaftlich.“

Zuletzt berichtete die „Bild“-Zeitung, dass die Verantwortlichen der Fortuna bereits Kontakt mit dem Umfeld von Andre Breitenreiter aufgenommen haben sollen. „Ich habe andere Informationen“, sagte Rösler knapp. „Meine Zukunft werde ich mit Klaus Allofs und Uwe Klein besprechen. Wir werden die Saison gemeinsam analysieren und sie intern aufarbeiten.“