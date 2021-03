Fortunas Torwart mit toller Geste : Wolf beschenkt Kinder im Krankenhaus

Düsseldorf Schöne Geste von Raphael Wolf: Fortunas Torwart hat Kindern im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf ein Geschenk gemacht. Worum es sich handelt.

Am vergangenen Dienstag sprintete Raphael Wolf vom Trainingsplatz an der Düsseldorfer Arena. Der Grund: Fortunas Torwart durfte seinen Flug nach München nicht verpassen. Zuvor hatte er sich von Trainer Uwe Rösler die Erlaubnis eingeholt, einige Trainingstage auszusetzen, um geschäftliche Dinge zu erledigen. Der 32-Jährige ist Mitarbeiter der „Fair Group“. Das Geschäftsmodell: Vermögensaufbau, Gesundheit absichern und Sachwerte schützen.

Neben dieser Tätigkeit fand er aber auch noch die Zeit, um in Hamburg vorbeizuschauen. Und dort brachte er den Kindern, die momentan im Universitätsklinikum Eppendorf liegen, eine Überraschung mit. Langweilig wird es dort wohl vorerst nicht mehr. Denn Wolf brachte ihnen eine „Xbox One“ inklusive Fernseher und Controllern mit. „Zuhause in Düsseldorf? Nein. Beim UKE Hamburg? Ja. Glückliche Kinder“, schrieb er später auf Instagram. Ob die Kinder nun verstärkt die Fußballsimulation „Fifa 21“ spielen, ist nicht überliefert. Wenn, dass vielleicht verstärkt mit Fortuna Düsseldorf. Wer dann dort dann im Tor steht, dürfte klar sein.

Der 32-Jährige ist bereits seit 2017 bei Fortuna, war auch Stammkeeper in der Düsseldorfer Aufstiegssaison. Mittlerweile aber nur noch die klare Nummer zwei hinter Florian Kastenmeier. Sein Vertrag läuft am Ende der laufenden Saison aus. Er wird sich überlegen müssen, ob er sich mit dem jetzigen Status weiter anfreunden kann und ob er in Düsseldorf bleiben möchte.