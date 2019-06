U21-EM : Kownacki gewinnt Duell mit Fortuna-Kumpel Lukebakio

Reggio nell'Emilia Bei der U21-Europameisterschaft trafen Dawid Kownackis Polen und Dodi Lukebakios Belgier aufeinander. Den Vergleich der beiden Profis von Fortuna Düsseldorf gewann Kownacki mit 3:2.

Die Begrüßung war herzlich – schließlich hatten sich Dawid Kownacki und Dodi Lukebakio in ihren vier gemeinsamen Monaten im Trikot von Fortuna Düsseldorf bestens verstanden. Doch nach der Auftaktpartie der U21-Europameisterschaft zwischen Polen und Belgien lächelte nur noch Kownacki. Die favorisierten Belgier unterlagen in der Hitzeschlacht von Reggio nell’Emilia letztlich gerechtermaßen 2:3.

Wie im Vergleich der Mannschaften, hatte Kownacki, der im Gegensatz zu Lukebakio wahrscheinlich auch in der kommenden Saison für Fortuna spielen wird, auch im persönlichen Duell die Nase vorn. In einem direkten Zweikampf trafen die beiden zwar nur einmal aufeinander, doch diese Szene in der 48. Minute war symptomatisch: Der von seiner Position in der vordersten Angriffsspitze weit zurückgeeilte Pole luchste seinem alten Fortuna-Kumpel den Ball ab und leitete so einen Konter ein.