DFB-Pokal-Auslosung : Fortuna trifft in Runde eins auf den FC 08 Villingen

Der DFB-Pokal. Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Dortmund Fortuna tritt in der ersten Runde des DFB-Pokals beim FC 08 Villingen an. Das hat die Auslosung am Samstag im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund ergeben.

Die Villinger haben sich mit einem 3:1-Sieg im Pokalfinale des Südbadischen Fußballverband gegen 1. FC Rielasingen/Arlen für die erste Hauptrunde qualifiziert.

„Natürlich sind wir in diesem Spiel Favorit. Aber im DFB-Pokal muss man jeden Gegner ernstnehmen. Wir werden uns konzentriert vorbereiten und die Partie angehen wie ein Bundesliga-Spiel“, sagte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel.

Die Termine im DFB-Pokal in der Übersicht:

1. Runde: 09.08. bis 12.08.2019

09.08. bis 12.08.2019 2. Runde: 29.10. bis 30.10.2019

29.10. bis 30.10.2019 Achtelfinale: 04.02. bis 05.02.2020

04.02. bis 05.02.2020 Viertelfinale: 03.03. bis 04.03.2020

03.03. bis 04.03.2020 Halbfinale: 21.04. bis 22.04.2020

21.04. bis 22.04.2020 Finale: 23.05.2020

