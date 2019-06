U21-EM : Fortunas Kownacki gewinnt mit Polen Auftaktspiel gegen Ex-Kollege Lukebakio

Reggio Emilia Im Duell der Fortunen hat sich Torjäger Dawid Kownacki mit seiner U21-Nationalmannschaft Polens gegen seinen alten Mannschaftskolllegen Dodi Lukebakio im belgischen Trikot durchgesetzt.

Polen hat das Eröffnungsspiel der U21-EM gegen Belgien 3:2 (1:1) gewonnen und damit in der Hammergruppe A einen Auftakt nach Maß gefeiert. Nur die Gruppensieger erreichen bei dem Turnier in Italien und San Marino sicher das Halbfinale und würden damit zugleich das Olympia-Ticket lösen. Am Abend treffen in Bologna Gastgeber und Rekord-Europameister Italien und Spanien im ersten Favoritenduell aufeinander.