Leihspieler mit Kaufoption: Fortuna kämpft hartnäckig um Dawid Kownacki

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf hat eine Kaufoption bei Leihspieler Dawid Kownacki. Klingt einfach, ist es aber nicht. Es geht nun vor allem darum, in den kommenden Wochen bestmöglich nachzuverhandeln.

220 Minuten lang hat Dawid Kownacki bisher das Trikot von Fortuna Düsseldorf getragen. Das sind nicht mal zweieinhalb Partien Netto-Spielzeit. Es reicht aber dafür, bei Fortunas Fans einen dicken Stein im Brett zu haben. Bei unserer nicht repräsentativen Umfrage bei rp-online.de/fortuna haben von knapp 5000 Teilnehmern 1765 dafür gestimmt, Kownacki zu halten, wenn Fortuna nur einen der sechs Leihspieler verpflichten könnte. Einzig Dodi Lukebakio erhielt mit 1774 ganz knapp mehr Stimmen. Der drittplatzierte Marcin Kaminski (692) folgte schon mit gehörigem Abstand. Aymen Barkok (284), Takashi Usami (104) und Markus Suttner (30) landeten noch weiter hinten. Der Wunsch, Kownacki auch in der kommenden Saison im Trikot der Fortuna zu sehen, ist auch Konsens in der Führungsetage des Bundesligisten. Und Sportvorstand Lutz Pfannenstiel hat im Januar bei Sampdoria Genua auch eine Kaufoption für den polnischen Nationalspieler ausgehandelt. So einfach, wie das klingt, ist es aber dann doch nicht.