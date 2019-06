U21-EM : Chiesa führt Italien zum Auftaktsieg gegen Spanien

Bologna Gastgeber Italien hat sich im Topspiel der Gruppe 1 bei der U21-Europameisterschaft gegen Spanien durchgesetzt.

Gastgeber Italien ist dank Jungstar Federico Chiesa ein Traumstart in die U21-EM gelungen. Die "Azzurrini" bezwangen Spanien im Topspiel der Gruppe 1 nach frühem Rückstand noch mit 3:1 (1:1) und übernahmen die Tabellenführung vor den punktgleichen Polen. Der Außenseiter besiegte Belgien mit 3:2 (1:1).

Dem 21 Jahre alten Chiesa, Sohn von Ex-Nationalspieler Enrico Chiesa, gelang in Bologna mit Toren in der 36. und 64. Minute die Wende, ehe Lorenzo Pellegrini per Foulelfmeter (82.) den Schlusspunkt setzte. Spanien reichte die frühe Führung durch Dani Ceballos (9.) nicht und muss nun um das Weiterkommen zittern. Nur die drei Gruppensieger und der beste Gruppenzweite erreichen das Halbfinale.