Fortunas Halb-Brasilianer : Koutris’ Vorbild wird von seinen Landsleuten verachtet

Foto: Frederic Scheidemann 12 Bilder Das ist Leonardo Koutris

Düsseldorf Leonardo Koutris ist wie eine Neuzugang für Fortuna. Der Linksverteidiger fiel im ersten Halbjahr noch wegen eine Kreubandrisses aus. Nun ist er aber wieder fit – und will in Düsseldorf angreifen.

Brasilianer und die deutsche Sprache – das ist so eine Sache. Bestes Beispiel war Ailton, der nach einem Jahrzehnt in Deutschland immer noch keinen geraden Satz herausbrachte. Vielleicht kommt es Fortunas Brasilianer da zu Gute, dass er auch noch andere Wurzeln hat. Leonardo Koutris ist nämlich nur Halb-Brasilianer. Sein Vater ist Grieche, dort ist er auch aufgewachsen. Mit der deutschen Sprache tat er sich anfangs dennoch schwer. „Nach den ersten Stunden dachte ich, dass ich nie Deutsch sprechen kann“, erzählt er. „Ich spreche fünf Sprachen, aber Deutsch ist was ganz anderes. Aber ich werde besser. Mein Satzbau ist noch nicht optimal, aber ich denke, man versteht, was ich sagen will.“

Erschwerend kommt natürlich hinzu, dass Koutris während der Corona-Pandemie und dem Lockdown kaum äußere Einflüsse hat. „Das ist sehr schade. Düsseldorf ist eine sehr schöne Stadt“, sagt er. „Natürlich würde man an freien Tagen lieber vor die Tür und etwas unternehmen. Aber das ist momentan leider nicht möglich.“ Besonders hart war es, da der 25-Jährige in seiner Anfangszeit noch nicht auf dem Fußballplatz stehen konnte. Die ersten Monate musste er sich noch von einem Kreuzbandriss erholen, den er sich Anfang 2020 zugezogen hatte. Nun ist er aber seit einigen Monaten wieder fit. „Mein größter Traum ist es, gesund zu bleiben. Ich hatte vorher nie eine so lange Verletzung. Das war sehr schwierig für mich. Es hat etwas länger gedauert, als ich dachte. Aber ich denke, das war es wert.“

Nun ist er auch so weit, um Fortuna richtig weiterhelfen zu können. Gegen Hannover kam er zur zweiten Hälfte rein und zeigte ein starkes Spiel. In Heidenheim stand er dann in der Startelf. „Ich fühle mich gut und würde sagen, ich bin bei 95 Prozent“, sagt er. „Deutscher Fußball ist physischer. Du kannst dir keine Pause erlauben, musst im Kopf ständig voll da sein. Man braucht etwas, um sich daran zu gewöhnen.“

