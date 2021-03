Fortuna unterstützt Gastro-Szene : So setzt sich der Preis vom Köbes-Trikot zusammen

Analyse Düsseldorf Fortuna hat ein starkes Zeichen gesetzt und sich mit der Düsseldorfer Gastronomie solidarisiert. Durch den Lockdown sind Kneipen und Restaurants besonders schwer getroffen. Dafür hat der Klub ein Sondertrikot entworfen. Wie viel Geld zusammenkommt. Wer an dem Trikot verdient.

Fortuna hat in der Geschichte schon so manches Sondertrikot herausgebracht. Zuletzt zum 125-jährigen Bestehen des Vereins mit dem legendären Totenkopf der Toten Hosen. Eines in Erinnerung an Toni Turek. Entgegen der Klubs aus den Karnevalshochburgen Mainz und Köln hat sich der Verein bewusst dagegen entschieden, einmal im Jahr ein spezielles Jersey zur fünften Jahreszeit rauszubringen. „Wir wollen immer besondere Themen besetzen, aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet“, erklärt Marketing-Vorstand Christian Koke. „Wir wollen damit auch immer ein Zeichen setzen.“

Mit dem neuen Köbes-Trikot sogar noch ein Ausrufezeichen hinterher. Denn damit sollen das rheinische Brauchtum und die Brauhauskultur in den Mittelpunkt gestellt werden. Das in Blau gehaltene Jersey mit dem Namen „Köbes“ ist ab sofort erhältlich und wird von den Fortunen beim Auswärtsspiel gegen den SV Sandhausen am Samstag, 13. März, getragen. Der Kauf unterstützt die Düsseldorfer Gastronomie und Kneipenszene.

In den Sozialen Medien gab es viel Lob für die Aktion, allerdings auch viel Skepsis, was die Preispolitik angeht. Zu kaufen ist das Shirt für 89,95 Euro. Fünf Euro davon gehen in Form eines Kneipen-Talers an die besonders hart von der Corona-Pandemie betroffenen Kneipen und Restaurants der Altstadt. „Jeder Trikotkäufer kann ganz individuell für sich entscheiden, wen er unterstützen will“, sagt Koke. „Wir wollten der Branche eine große Bühne geben und ihnen zeigen, dass sie nicht vergessen worden ist.“ Rund 4000 Trikots wurden bereits jetzt verkauft. Heißt: Schon jetzt fließen 20.000 Euro an die Gastro-Szene.

An dem Trikot selbst verdient Fortuna in etwa 30 Prozent. Auf Hersteller Uhlsport, Produktion, Logistik und Kampagnemaßnahmen teilen sich die restlichen Einnahmen auf. Dass alle Beteiligten auch etwas damit verdienen müssen, liegt in der Natur der Sache. Fortuna selbst hat durch die fehlenden Zuschauer-Einnahmen massiv mit Umsatzeinbrüchen zu kämpfen. Umso bemerkenswerter, dass Fortuna sich trotzdem für andere einsetzt.

„Wir alle vermissen die Tage und Abende in unseren Düsseldorfer Brauhäusern, Restaurants und Kneipen – nicht nur aufgrund der leckeren Speisen und Getränke, sondern auch, weil es Wohlfühlorte sind, die den fröhlichen Austausch unter Familie, Freunden oder Bekannten ermöglichen. Das alles fehlt uns sehr“, sagt Fortunas Vorstand Marketing. „Der Fortuna ist es wichtig, in dieser schwierigen Zeit ein Zeichen zu setzen und die lokale Gastro- und Kneipenszene zu unterstützen. Um dies zu tun, befanden wir uns im intensiven Austausch mit hiesigen gastronomischen Betrieben, die uns mitteilten, dass der Thekentaler die für sie bestmögliche Unterstützung darstellt. Er soll einen Teil dazu beitragen, die Fans zu animieren, das gastronomische Angebot nach Ende des Lockdowns wieder wahrzunehmen. Denn natürlich hat diese Branche nur so eine Zukunft.“ Alles zum Trikot erfahren sie hier.

Die Kreativen des Vereins haben auf viele kleine Details geachtet. An den Ärmelseiten sind zum Beispiel Striche eingearbeitet, wie sie vom Köbes für jedes Alt auf dem Deckel gezeichnet werden. „Es sind einige zusammengekommen“, sagt Koke. „Es muss wohl ein lustiger Abend gewesen sein.“