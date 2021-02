Jetzt abstimmen : Das ist der beste Fortuna-Trainer aller Zeiten

Interaktiv Düsseldorf Wer ist der beste Trainer aller Zeiten in der Geschichte von Fortuna Düsseldorf? Ob man da jemals auf einen Nenner kommt? Wir haben unsere Leser gefragt und mehrere hundert Vorschläge in den vergangenen Tagen bekommen. Nun kann abgestimmt werden.

Manche Diskussionen sind geradezu hoffnungslos. Wer der beste Trainer in der Geschichte von Fortuna Düsseldorf ist, gehört in dieser Kategorie definitiv ganz weit nach vorne. Denn wie will man das objektiv bewerten? Wir haben uns dennoch darin versucht und eine Hitliste der „Top 15“ zusammengestellt.

Wir haben schnell eingesehen, dass Emotionen größer als Zahlen sind und wollten von Ihnen wissen: Wer ist für Sie ganz persönlich der beste Fortuna-Trainer aller Zeiten? In den vergangenen Tagen haben uns Hunderte Mails erreicht, manchmal nur mit einem Namen, manchmal mit einer Geschichte dazu. Wir haben alle Vorschläge gesammelt – und über die sechs am häufigsten genannten Trainer kann nun abgestimmt werden.

Peter Knab wiederum plädiert für diesen Kandidaten: „Den besten Trainer den Fortuna hatte möchte ich nicht nach Punkten bemessen, sondern was er für den Verein geleistet hat. Dies ist für mich ohne Zweifel Dietrich Weise. Er hat die Grundlage dafür gelegt das Rehhagel und Tippenhauer ihre Erfolge in den 70er Jahren feiern konnten. Ohne diese Arbeit hätte sich die Fortuna nie in der ersten Liga etablieren können. Er war auch ein Trainer der in Ruhe und ohne Showeinlagen oder Getöse seine Arbeit gemacht hat.“