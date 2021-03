Kostenpflichtiger Inhalt: Trainerfrage und Aufstiegsziel bei Fortuna : Das erwartet Klaus Allofs in den kommenden Wochen

Foto: dpa/Marius Becker 29 Bilder Das ist Klaus Allofs

Update Düsseldorf Fortunas Vorstand Klaus Allofs will auch nach der Niederlage in Heidenheim nichts von Resignation im Kampf um die Rückkehr in die Bundesliga wissen. Darum hält er es für keinen Fehler, den Aufstieg zum erklärten Saisonziel gemacht zu haben.